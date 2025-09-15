Heridos dos hombres, de 50 y 78 años, tras la colisión entre un turismo y un tractor en el camino de Sorzano a Alberite

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 50 y 78 años, han resultado heridos esta mañana tras la colisión entre un turismo y un tractor en el camino de Sorzano a Alberite, en el término municipal de Entrena (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso sobre las 08,50 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, los dos heridos han sido trasladados al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.