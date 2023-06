Hermoso(PSOE) pide a Escobar en su primera reunión del mandato que "no revierta" actuaciones de movilidad

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha pedido al nuevo alcalde de la ciudad, el 'popular' Conrado Escobar, en la primera reunión que han mantenido al comienzo de esta Legislatura, que "no revierta" actuaciones llevadas a cabo por el anterior Gobierno municipal -que él mismo presidía- en materia de movilidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Hermoso ha afirmado que "ha sido una reunión cordial, para fijar cuáles son un poco las líneas generales también de cómo va a ser la oposición". Un período de transición en el que hay "cuestiones internas y de organizativas que, bueno, estamos solventando en esa transición ordenada y cordial".

A ello ha sumado que "le hemos ido trasladando que nuestra oposición será de un marcaje muy continuo a temas que están en marcha, que están financiados con Fondos europeos y que requieren una agilidad para no perder ni un solo euro".

También, ha dicho, "hemos hablado de algunas cuestiones que afectan a cuestiones generales de la ciudad, como pueden ser el soterramiento, cuestiones que benefician directamente a los barrios y a Logroño". Por su parte, el alcalde le ha trasladado la voluntad de acometer acciones como la Glorieta".

"Le he pedido que no revierta aquellas acciones que tienen que ver con la movilidad sostenible, que le dé sus énfasis, sus prioridades, pero que creo que una ciudad en el siglo XXI no puede estar revertiendo carriles bici o disminuyendo las zonas peatonales", ha subrayado el portavoz socialista.

Ha abundado en el tema señalando que "creo que ese es un error -revertir algunos proyectos como el carril bici de Avenida de Portugal-, que hay espacios donde podemos encontrar un consenso, como en Duquesa la Victoria, donde hay un proyecto de mejora ya elaborado y donde se puede trabajar para seguir mejorándolo, ampliando el número de aparcamientos, eliminando ya esos volardos y esa pintura, hay elementos que donde el PP puede darle su énfasis, pero yo le he pedido que no haga reversión".

Todo, en un ambiente de cordialidad y diálogo, que se piensa mantener toda la Legislatura, aún contando con la mayoría absoluta del Gobierno local del PP, "porque hay que criticar y estar muy pendiente de las actuaciones que el Gobierno tiene que hacer, pero siempre con esa educación y ese buen talante que requiere también una acción política donde todos construimos ciudad".

"Nuestro compromiso de los nueve concejales del Partido Socialista es trabajar con intensidad como hemos hecho en el Gobierno con una posición seria, rigurosa, pero al mismo tiempo cordial y educada como no puede ser de otra manera", ha concluido Hermoso de Mendoza.