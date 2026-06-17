Herranz dice que el acuerdo de las Nuevas Técnicas Genómicas "abre una nueva etapa a la agricultura europea del futuro"

Archivo - La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz - PPE - Archivo

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo, Esther Herranz García, ha celebrado la aprobación en el Parlamento Europeo del acuerdo sobre la regulación de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGTs), "que abre una nueva etapa para la agricultura europea del futuro". El acuerdo allana el camino para desarrollar cultivos más resistentes y sostenibles, reforzando la competitividad y la seguridad alimentaria de la UE.

La parlamentaria europea del PP de La Rioja ha afirmado que "por fin se desbloquea esta regulación que la izquierda llevaba años dilatando y enredando, y es un acuerdo largamente esperado por agricultores y científicos y pide acelerar su entrada en vigor". "Hoy es un buen día para la innovación, para nuestros agricultores y para la seguridad alimentaria de Europa", ha declarado Herranz, quien ostenta la vicepresidencia primera de la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara.

"Durante demasiado tiempo, la UE ha mantenido a sus productores atados a una legislación obsoleta que ignoraba el enorme potencial de la ciencia. Este acuerdo corrige ese error y sitúa a Europa donde debe estar: a la vanguardia de la innovación agrícola sostenible", ha añadido.

La eurodiputada ha subrayado que las nuevas técnicas genómicas permitirán desarrollar variedades de cultivos más resistentes a la sequía, a las plagas y a las enfermedades, reduciendo la dependencia de fitosanitarios y contribuyendo a los objetivos climáticos de la Unión. "Hablamos de plantas más resilientes, de un menor uso de agua y de productos, y de una agricultura que produce más con menos. Es, en definitiva, la herramienta que nuestros agricultores necesitan para competir y para afrontar los retos del cambio climático", ha apuntado.

BENEFICIO PARA ESPAÑA

La eurodiputada riojana ha querido destacar especialmente el beneficio para España, "un país agrícola por excelencia, cuyos productores llevan años pidiendo certidumbre y herramientas para seguir siendo competitivos en un mercado global cada vez más exigente".

Por último, Herranz ha agradecido el trabajo liderado por la diputada sueca, también del EPP, Jessica Polfjärd y ha hecho un llamamiento a culminar cuanto antes los trámites pendientes para que la normativa entre en vigor sin más demoras, ya que "ahora toca trabajar para que, bajo el paraguas de esta nueva legislación, las variedades obtenidas mediante NGTs estén disponibles en la UE lo antes posible. Nuestros agricultores no pueden seguir esperando".