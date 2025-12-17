Herranz (PP) dice que "el socialismo en España agoniza en el fango de la corrupción, el machismo y el acoso sexual"

La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz, en una intervención del Parlamento Europeo - PP EUROPEA

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP de La Rioja, Esther Herranz, ha afirmado que "el socialismo en España agoniza en el fango de la corrupción, el machismo, el acoso sexual a sus propias compañeras y colegas". "Hermanas, Sánchez no os cree", ha añadido.

La parlamentaria europea popular ha realizado estas manifestaciones en el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Ha indicado que "muchos dirigentes, hombres y mujeres del Partido Socialista Español han mirado para otro lado al saber de denuncias de acoso sexual entre los suyos -como están denunciando las propias trabajadores y militantes socialistas-, a pesar de esos muy cacareados protocolos feministas".

Herranz ha apuntado que "cuando un ciudadano, máxime si es un político, escucha una denuncia de acoso, es el momento de demostrar que esas palabras son de verdad y no un eslogan electoral -en alusión al 'Hermana, yo si te creo'-".

La eurodiputada popular ha indicado que "algunos de los dirigentes han levantado la voz en público ante semejante desvergüenza diciendo, y; perdónenme la expresión, estar hasta los huevos de esta situación". "Esto es un ejemplo impagable del lenguaje feminista en el entorno socialista, como dijo el secretario general del PSOE de Cáceres", ha añadido.

"Ahora el PSOE tiene sobre la mesa del juez denuncias en cascada de trabajadoras desde Andalucía a Galicia, pasando por Valencia o por Castilla y León, y mientras el máximo responsable del Partido Socialista, Pedro Sánchez, contradice a las denunciantes alegando que se ha actuado con contundencia y sin ambigüedad", si bien, ha concluido insistiendo que "lo que está ocurriendo realmente es que el socialismo en España agoniza en el fango de la corrupción, el machismo, el acoso sexual a sus propias compañeras y colegas".