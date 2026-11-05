Herranz (PP) exige reforzar los fondos europeos de promoción agroalimentaria ante una sobredemanda presupuestaria

La eurodiputada del PP riojano ,Estherr Herranz, en comisión - PP EUROPEO

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (EPP), Esther Herranz, ha exigido hoy, en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, reforzar los fondos de promoción agroalimentaria ante una sobredemanda presupuestaria del 340 por ciento este año.

Así se lo ha comunicado al Comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, quien ha reconocido esa sobredemanda y ha defendido la diversificación de apoyos a pequeños productores.

Durante la comisión parlamentaria, la eurodiputada Esther Herranz ha puesto de manifiesto "la urgente necesidad de revisar y fortalecer la financiación destinada a los programas de promoción de productos agroalimentarios de la UE y ha alertado de que pese al éxito continuado de este instrumento durante la última década, el sistema sufre un importante déficit presupuestario".

Para 2026, la sobredemanda de fondos en programas simples alcanza ya el 343 por ciento, una cifra que se prevé se eleve hasta el 400% en 2027 debido a un recorte estimado de 8 millones de euros.

Así le ha formulado a Hansen que si "¿no podemos hacer vasos comunicantes cuando estamos abriendo mercados clave en terceros países como México o en entornos estratégicos como Mercosur, donde deberíamos estar echando el resto en promoción?".

Por su parte, Hansen ha valorado que la elevada demanda demuestra el interés real de los productores por estas herramientas.*Hansen ha subrayado los esfuerzos de la Comisión por fomentar la diversidad entre Estados miembros y priorizar las puntuaciones para los pequeños productores.

APOYO AL VINO

Por otro lado, la eurodiputada y copresidente del Intergrupo Vino del Parlamento europeo ha hecho especial hincapié en la necesidad de apoyar al sector del vino como producto de calidad.

Y en contestación, el comisario ha destacado que la clave para sectores como el vitivinícola no reside únicamente en la exportación a terceros países,sino en exprimir el potencial del mercado único europeo.Para solventar las trabas burocráticas y fiscales a las que se enfrentan las explotaciones -"como las del Rioja"- ha citado expresamente Hansen, al vender directamente a consumidores de otros Estados miembros, "la Comisión trabaja en la implantación de una ventanilla única (Single Gateway) que simplifique la gestión del IVA y los impuestos especiales sin necesidad de recurrir a representantes fiscales locales", de forma que están trabajando en la simplificación del mercado interior.