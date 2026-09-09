Herranz reclama a Europa un mayor apoyo a las indicaciones geográficas para proteger al sector de los espirituosos

La eurodiputada y copresidenta del Intergrupo de Vino y Bebidas Espirituosas del Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha participado en un evento de Spirits Europe - PP EUROPEI

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y copresidenta del Intergrupo de Vino y Bebidas Espirituosas del Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha participado en un evento de Spirits Europe, donde ha reclamado a las instituciones europeas un mayor apoyo a las indicaciones geográficas, calificándolas como "uno de los grandes ejemplos de éxito de las políticas europeas para preservar la tradición, el saber hacer y la identidad cultural de un sector que sufre ataques injustos desde varios frentes".

Durante su intervención, Herranz ha subrayado que el impacto de esta industria va mucho más allá de la degustación del producto, ya que elaboraciones como el brandy, el whisky o el orujo hunden sus raíces en la más antigua tradición de sus regiones de origen. "Defender este sector implica defender todo el impacto que acarrean. Es también defender un estilo de vida y un saber hacer con siglos de historia", ha señalado.

Asimismo, la eurodiputada ha puesto el foco en la vulnerabilidad de las cadenas de suministro ante el cambio climático y ha alertado sobre la gravedad del problema de la renovación generacional en el mundo rural: "Sin jóvenes que se interesen por mantener vivas las áreas rurales, Europa va a tener que afrontar importantes problemas en sus cadenas de suministro alimentario y el modelo de vida de muchas áreas rurales corre el riesgo de desaparecer".

En este sentido, ha reconocido el impulso del Comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, a las políticas en esta materia. Herranz ha criticado que desde las ciudades se siga pensando en el campo como una "foto fija o un museo de fin de semana, defendiendo que son entornos vivos cuyas economías deben diversificarse sobre la base de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y los productos artesanales".

Para proteger este patrimonio, ha destacado el papel crucial de las Indicaciones Geográficas (IGs), calificándolas como uno de los ejemplos de éxito de las políticas europeas equiparable al programa Erasmus o la PAC, y ha abogado por incluirlas en la estrategia de promoción Enjoy: It's from Europe.

Por último, la copresidenta del intergrupo ha recordado que aún quedan asignaturas pendientes en el sector, como la tramitación del acto delegado sobre el sistema de criaderas y soleras del brandy de Jerez, pendiente desde 2019. Con todo, ha concluido que, "aunque el sector afronta retos importantes en sostenibilidad y mercados, cuenta con un gran bagaje que las instituciones europeas deben reforzar dotándolo de herramientas suficientes para garantizar su futuro".