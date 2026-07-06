Holika 2026 apaga 'The Eternal Flame' contabilizando unos 100.000 asistentes

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Holika Festival cerró este domingo una nueva edición convirtiendo durante cuatro días a Calahorra en uno de los grandes epicentros europeos de la música electrónica y el entretenimiento inmersivo. Una cita que se cierra con un impacto económico para Calahorra de 47 millones de euros.

Unos 100.000 asistentes disfrutaron de una edición marcada por la espectacularidad de 'The Eternal Flame', una propuesta que volvió a ampliar los límites del formato festival combinando música, producción, tematización y experiencias participativas en un recinto de más de 200.000 metros cuadrados.

Cuatro intensas jornadas consecutivas que han tenido su mayor asistencia el sábado 4 de julio. La edición arrancó el miércoles con uno de los momentos más simbólicos de la historia del festival: la actuación del Padre Guilherme frente a la Catedral de Calahorra.

Un concierto acompañado por un espectacular videomapping proyectado sobre la fachada del templo, inaugurando cuatro jornadas donde la música y el patrimonio convivieron en una puesta en escena inédita. Un escenario sobre el que pasaron también otros artistas como Javi Colina, Leblanc, Tony Richard y AAron Sevilla con su dj set Afrodise de 4 horas con vocalistas.

A partir del jueves, el recinto de Holika volvió a desplegar toda su capacidad de producción alrededor del escenario principal, el mayor instalado actualmente en un festival en España.

Contaba con más de 120 metros de fachada, más de 500 metros cuadrados de pantallas LED, más de 200 equipos de iluminación espectacular, 20 láseres de alta potencia y un sistema de sonido superior a los 180 kW. Un despliegue técnico que volvió a situar al festival entre las producciones más ambiciosas del panorama nacional.

Sobre ese escenario desfilaron algunos de los nombres más importantes de la electrónica internacional como Alok, Timmy Trumpet, Hardwell, Marshmello, Don Diablo, Armin van Buuren, Afrojack, Mathame, Korolova, Mariana BO Giuseppe Ottaviani o Dj Nano, entre muchos otros, configurando una programación que volvió a reunir a referentes internacionales junto a algunos de los artistas más destacados de la escena nacional.

Más allá de la música, 'The Eternal Flame' convirtió nuevamente Holika en una auténtica ciudad inspirada en la Antigua Roma. Gladiadores, soldados, cuadrigas, personajes mitológicos, desfiles, espectáculos itinerantes, el gran Circus Maximus y decenas de intervenciones repartidas por todo el recinto acompañaron al público durante toda la experiencia, transformando el festival en una propuesta inmersiva única dentro del circuito europeo.

La tematización volvió a convertirse en uno de los grandes elementos diferenciales de Holika. El 'Castrum Romano', las recreaciones históricas, los espectáculos de fuego, las animaciones permanentes y una cuidada ambientación permitieron que miles de asistentes vivieran una experiencia que iba mucho más allá de los conciertos, consolidando un modelo de festival donde producción, narrativa y música conviven de forma permanente.

La elevada afluencia registrada durante las cuatro jornadas confirma una vez más el importante retorno que Holika genera para Calahorra y La Rioja, tanto desde el punto de vista turístico como económico. Una edición que se cierra con un impacto económico para Calahorra de xxxx millones de euros.

Con esta edición, Holika reafirma su posición como uno de los festivales de música electrónica más relevantes del país y una de las propuestas experienciales más ambiciosas de Europa, cerrando cuatro días en los que miles de personas volvieron a convertir Calahorra en la gran capital del verano electrónico.

El apoyo institucional del Consistorio calagurritano ha sido clave en la consolidación de Holika en Calahorra integrando a la ciudad en el circuito nacional e internacional de grandes festivales. El festival Holika está organizado por Burcor Producciones con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja.