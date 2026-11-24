Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años fue trasladado al San Pedro, a última hora del lunes, tras ser atropellado por un turismo, a la altura del número 44 de la calle Gonzalo de Berceo, en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se informó a Policía Local de Logroño y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.