Un hombre de 58 años es trasladado a Los Manzanos tras la colisión entre dos coches en La Portalada

Archivo - Hospital Los Manzanos - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años, vecino de Logroño, ha sido traslado al Hospital Viamed Los Manzanos tras la colisión entre dos coches en el Polígono Industrial La Portalada, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 09:21 de hoy, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de dos coches en la calle Circunde del Polígono Industrial La Portalada de Logroño.

Desde SOS RIOJA se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.