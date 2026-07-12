Un hombre de 63 años trasladado al Centro de Salud de Haro al sufrir un accidente en la calle Mazón

Archivo - CENTRO DE SALUD DE HARO - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años fue trasladado, a última hora del sábado, al Centro de Salud de Haro al sufrir un accidente al colisionar por alcance con otro vehículo, a la altura del número 4, de la calle Mazón de la localidad jarrera, según ha informado el SOS Rioja 112.

Fueron varios particulares los que dieron aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se informó a Policía Local y se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.