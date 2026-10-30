Un hombre de 68 años, herido esta mañana en un atropello en Logroño

Urgencias de Viamed Los Manzanos en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha resultado herido esta mañana en un atropello sufrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,36 horas de este viernes, un particular ha alertado a SOS Rioja del atropello a un peatón en la calle Albia de Castro, número 10, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local de la ciudad y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el peatón herido, un hombre de 68 años, ha tenido que ser trasladada a la Clínica Viamed Los Manzanos de Lardero.