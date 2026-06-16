Un hombre de 70 años es trasladado al San Pedro tras caer por un desnivel de cuatro metros

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras caer por un desnivel de cuatro metros en Albelda de Iregua, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 06:45 horas, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de un varón por un desnivel en la localidad de Albelda de Iregua.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se ha movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, así como a recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que el afectado, un varón de 70 años, había caído por un desnivel de aproximadamente cuatro metros de altura.