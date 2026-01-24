Un hombre de 72 años se enfrenta a 8 años de cárcel acusado de intentar matar a su vecino, con el que tenía conflictos

Archivo - Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzgará el lunes, 26 de enero, a un hombre de Arnedo, de 72 años, al que el Ministerio Fiscal pide ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa, tras atacar a un vecino con el que tenía malas relaciones con una tijera.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el 6 de febrero de 2025, en torno al mediodía, el acusado se encontraba en el portal de su vivienda, en Arnedo, cuando se cruzó con su vecino, con quien mantenía una mala relación de convivencia y múltiples desavenencias previas.

A causa de esta relación conflictiva, ambos iniciaron una discusión y, en el transcurso de misma, de forma "sorpresiva y con ánimo de acabar con la vida" de su vecino, el acusado se abalanzó sobre él esgrimiendo una hoja de tijera, afilada por ambos lados, que había sido manipulada por él.

Con ella, le golpeó hacia una "zona vital del cuerpo" y le asestó dos puñaladas en el lado izquierdo del cráneo. El perjudicado, en un intento de defenderse, consiguió zafarse empujando al acusado.

Acto seguido, el acusado abandonó el portal, salió a la vía pública y arrojó el arma por una alcantarilla, donde posteriormente fue localizada por los agentes.

El agredido sufrió lesiones, necesitó dieciocho puntos de sutura, tiene un nervio dañado que le ocasiona molestias y un perjuicio estético moderado por cicatrices visibles de seis y tres centímetros, con imposibilidad de elevar la ceja izquierda.

El Ministerio Fiscal entiende que procede imponer al acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa la pena de ocho años de prisión y, en concepto de responsabilidad civil, indemnizar con ochocientos euros por las lesiones causadas y 13.500 por las secuelas.