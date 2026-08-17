Un hombre de 76 años choca con su turismo contra un muro en Avenida Juan Carlos I de Santo Domingo

Archivo - Centro de Salud de Santo Domingo - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha chocado, a las 12,26 horas, con su turismo contra un muro en Avenida Juan Carlos I de Santo Domingo, siendo trasladado al Centro de Salud de la localidad, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.