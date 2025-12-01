Un hombre, herido al caerse de la moto en Logroño

Ambulancias en la puerta de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,56 horas de este lunes, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de un motorista en la calle Piquete con la calle Pedregales de Logroño.

Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un hombre de 43 años, que ha tenido que ser trasladado en ambulancia al Hospital San Pedro de la capital riojana.