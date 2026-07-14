Un hombre, herido al caerse de la moto en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,54 horas de este martes, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la caída de un motorista en la calle Paseo del Prior de la capital riojana.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.

A consecuencia del accidente, ha resultado herido un varón, de 60 años y vecino de Logroño, al Hospital San Pedro de la ciudad.