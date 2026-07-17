Un hombre, herido en un choque entre tres vehículos en la Circunvalación de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico, una colisión entre tres vehículos, ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,32 horas de este jueves, varios particulares han informado a SOS Rioja de una colisión entre tres turismos en la LO-20, en el punto kilométrico 9, sentido Zaragoza, en el término municipal de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se ha movilizado a Mantenimiento de Carreteras, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la actuación de los medios intervinientes, ha resultado herido un hombre de 28 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.