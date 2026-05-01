Un hombre, herido en una colisión entre dos turismos en la N-111 en Viguera

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional N-111, en el término municipal de Viguera, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,32 horas de este viernes, varios particulares han informado a SOS Rioja de la colisión por alcance entre dos turismos en la N-111, en el PK 306, en el término municipal de Viguera.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, uno de los afectados, un hombre de 55 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.