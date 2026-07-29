Un hombre, herido esta madrugada en un accidente con su moto en Autol

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LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta madrugada en un accidente de tráfico que ha sufrido con su moto en el término municipal del Autol, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 5,25 horas de este miércoles, el propio accidentado ha llamado a SOS Rioja y ha contdo que, al frenar para evitar colisionar con un coche, se ha caido con la moto en la carretera LR-282, en el punto kilométrico 6, en el municipio de Autol.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS, mantenimiento de carreteras y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente ha resultado herido el motorista, un hombre de 47 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital de Calahorra.