Un hombre, herido esta mañana en un accidente de tráfico en el Polígono La Portalada de Logroño

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta mañana en accidente de tráfico ocurrido en el Polígono La Portalada, en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,09 horas de este martes, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de un coche y una motocicleta en la calle Circunde del Polígono Industriual La Portalada de Logroño.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.

A consecuencia del citado siniestro, ha resultado herido un varón, de 36 años y vecino de Lardero, que ha tenido que ser trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero.