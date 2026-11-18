El Hospital de Calahorra acoge los talleres 'Ponte guapa, te sentirás mejor' para pacientes oncológicas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Calahorra ha acogido este martes el primer taller de cosmética y maquillaje 'Ponte guapa, te sentirás mejor' que el Servicio Riojano de Salud impulsa en este centro, en una colaboración con la Fundación Stampa, para que pacientes oncológicas puedan disminuir o evitar los efectos secundarios de la medicación sobre la piel y mejorar además su autoestima.

En este taller, diez mujeres en tratamiento recibieron consejos de autocuidado por parte de esteticistas y maquilladoras voluntarias.

Estas profesionales enseñan a las pacientes a cuidar su piel y a maquillarse, siguiendo pasos esenciales para cuidar el cabello, la piel y las uñas, así como trucos de maquillaje y consejos para protegerse del sol mientras estén siendo tratadas. En estas jornadas se utilizan productos donados altruistamente.

El proyecto comenzó en La Rioja a finales de 2024, en el Hospital Universitario San Pedro, y desde entonces han participado cerca de un centenar de mujeres en las nueve sesiones desarrolladas.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Humanización del SERIS, dentro del objetivo de promover el bienestar y la comodidad de las pacientes, y liderada desde la Dirección de Enfermería del SERIS.

Tener la posibilidad de realizarlo también en el Hospital de Calahorra supone un paso de gran importancia ya que había muchas mujeres de La Rioja Baja que se desplazaban hasta Logroño para participar en los talleres y ahora podrán hacerlo con mayor cercanía y comodidad.

El proceso para acudir a estos cursos comienza en las consultas de Enfermería de los hospitales de día del Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra.

Estas profesionales, de acuerdo a los criterios establecidos por el Servicio de Oncología del SERIS, ofrecen a las pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico la posibilidad de participar en estos talleres de cosmética y maquillaje.

Próximamente se anunciarán las fechas para los siguientes talleres tanto en Logroño como en Calahorra.

El proyecto que en España lleva por nombre 'Ponte guapa, te sentirás mejor', forma parte del exitoso 'Look Good Feel Better', basado en talleres y sesiones formativas para promover el bienestar de las personas que padecen cáncer.

El programa es gratuito, no médico y neutro respecto a las marcas y productos utilizados sin finalidad promocional ni publicitaria. Es una iniciativa solidaria 360º en la que, durante los talleres, voluntarias y pacientes disfrutan y practican con productos donados por más de 30 empresas fabricantes de cosméticos, patronos y colaboradores de la Fundación Stanpa, que componen un completo neceser.

En España, el programa se desarrolla en más de 65 hospitales públicos a través de talleres destinados a grupos de mujeres. Estos talleres cuentan con la colaboración de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos y voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer) y están dirigidos por voluntarios profesionales de la belleza que guían a las pacientes a través de los 12 pasos esenciales para el cuidado de la piel y el uso del maquillaje.