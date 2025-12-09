El Hospital Viamed Manzanos incorpora la última tecnología para el tratamiento benigno de próstata

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos de Logroño - EUROPA PRESS/CRCOMUNICACION - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo equipo de Urología, encabezado por el doctor Jorge García Olaverri, se ha sumado a los profesionales del Hospital Viamed Manzanos para tratar la hiperplasia benigna de próstata con tecnología HoLEP (Enucleación Prostática con Láser de Holmio). Usar esta tecnología supone realizar intervenciones mínimamente invasivas, que son más rápidas, precisas y con menor riesgo de complicaciones. Lo habitual es que el paciente sea dado de alta en 24 horas tras la cirugía, con una recuperación más rápida y menor sangrado.

Con este tipo de láser adquirido por Viamed Manzanos, también se pueden llevar a cabo intervenciones de cálculos renales de una forma más rápida y precisa. Viamed Manzanos continúa así mejorando su apuesta por la Urología y por incorporar la última tecnología al servicio de los riojanos. La hiperplasia benigna de próstata es una condición común que se caracteriza por el aumento del tamaño de la glándula prostática. Se trata de un proceso natural asociado con el envejecimiento que provoca síntomas urinarios.

AULA DE SALUD

Estas novedades fueron presentadas este miércoles en la última sesión del Aula de Salud en 2025, celebrada en la Fundación Ibercaja La Rioja. Los doctores Jorge García-Olaverri y Oskar Estrade Suárez fueron los encargados de impartirla bajo el título 'Innovación y nuevas técnicas en el tratamiento de la próstata'.

Este encuentro forma parte del compromiso del Hospital Viamed 'Los Manzanos' y Fundación Ibercaja La Rioja con la divulgación sanitaria y la innovación médica, acercando a la sociedad riojana los progresos más relevantes en el ámbito de la salud. La charla estuvo moderada por el doctor David Serra Kasem, coordinador de Urgencias en Los Manzanos.