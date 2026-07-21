Hostelería Riojana rechaza el inicio del trámite parlamentario para la prohibición de fumar en terrazas

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hostelería Riojana de la FER y Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los más de 300.000 restaurantes, bares, cafeterías y locales de ocio de España, manifiestan su disconformidad con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, por la que se inicia el trámite parlamentario para la posible prohibición de fumar en terrazas.

Desde estas organizaciones insistimos "en que esta aprobación por parte del Consejo de Ministros no supone la entrada en vigor de la prohibición de manera inmediata sino que marca el inicio del trámite parlamentario establecido".

Al mismo tiempo desde Hostelería de España reflexionan que la medida tendría "una eficacia muy limitada", ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos. Recuerdan, además, que actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas.

Según una encuesta realizada por 40dB junto con Hostelería de España el pasado año, un 69,3 % de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas.

Además, la posible prohibición de fumar en terrazas tampoco es vista como una prioridad para la mayoría de la población. Según la encuesta, más del 56% no considera urgente adoptar esta medida, mientras que un 85,2 % anticipa que los fumadores seguirían haciéndolo en las inmediaciones, dificultando la labor de los trabajadores de los locales y generando nuevos problemas de convivencia.

Asimismo, un 57,4 % de los encuestados considera que podría producirse un efecto rebote, trasladando las reuniones con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, lo que incrementaría la exposición al humo en lugares con peor ventilación.

Por otro lado, un 62,6 % teme un efecto negativo sobre la imagen de España como destino turístico.

EFECTO NEGATIVO A NIVEL INTERNACIONAL Y TURÍSTICO

Desde Hostelería de España se alerta también "del impacto negativo" para el turismo y la imagen internacional del país, ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar. Países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo.

Además, generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año -cerca de 97 millones de turistas en 2025-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos. Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela.

Por todo ello, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España reitera la voluntad de diálogo con las autoridades y se insta a todos las fuerzas políticas a valorar todos estos hechos: "La convivencia, el respeto y el sentido común debe seguir liderando la convivencia entre nuestros clientes . Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes".