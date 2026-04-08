El hotel Portal de la Rioja acoge una exposición exclusiva de arte reciclado de Javier Mayordomo - HOTEL PORTAL DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hotel Portal de La Rioja anuncia que acoge durante aproximadamente un mes y medio una exposición del artista Javier Mayordomo. La muestra, que ya se encuentra instalada y abierta al público de manera totalmente gratuita en el hall del hotel, reúne una cuidada fusión de pintura y escultura elaborada íntegramente a partir de materiales reciclados.

Javier Mayordomo es un creador que, tras su jubilación, decidió volcar su sensibilidad en transformar lo cotidiano en arte. El autor defiende la necesidad de mirar con otros ojos aquello que nos rodea: "Hay muchas posibilidades con diversos materiales que tenemos a mano y no vemos realmente lo que se puede hacer con ellos. Se consiguen resultados bastante satisfactorios".

El objetivo de esta exposición temporal en el hotel Portal de La Rioja es servir de inspiración, demostrando que el arte y el respeto al medio ambiente pueden ir de la mano de una forma muy visual.

Las obras expuestas (con títulos como La vida, Ángel, Bailarina o Acuario) son piezas únicas debido a la naturaleza de sus componentes reciclados. Cualquier persona que lo desee puede acercarse libremente al hotel para conocer de cerca el trabajo de Javier Mayordomo y disfrutar de esta propuesta artística.