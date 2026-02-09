La huelga de maquinistas cancela el Alvia Logroño-Madrid a pesar de estar incluido como servicio mínimo

Piquete informativo de CCOO durante la primera jornada de la huelga ferroviaria, en la estación de tren Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 9 de febrero de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alvia Logroño-Madrid, que sale a las 06,25 horas de la estación del tren de la capital riojana, se ha visto afectado por la huelga de maquinistas, quedando cancelado, a pesar de estar incluido iniciamente dentro de los servicios mínimos.

A nivel nacional, Renfe ha cifrado en un 11,6 por ciento el porcentaje de la plantilla que está secundando la huelga en el turno de mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres.

Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana asciende al 11,2% en esta huelga convocada por Semaf, CCOO, UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.

Por ahora, la huelga está provocando que el servicio ferroviario esté registrando algunas cancelaciones y retrasos esta mañana del lunes. En la alta velocidad, la lista de servicios mínimos del 73% excluía a 272 trenes de Renfe a lo largo de los tres días de huelga, por lo que esos servicios no están garantizados.

En la media distancia, 683 servicios no están garantizados, en aplicación de los servicios mínimos decretados del 65% (operarán 1.277 de 1.960); en cercanías funcionarán el 50% en hora valle y el 75% en hora punta (en Cataluña será entre el 33% y 66%); y en mercancías, solo el 21%.

Renfe recuerda que las reivindicaciones de estos paros están orientadas a exigir un incremento de la inversión en seguridad y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, así como la adopción de actuaciones de diagnóstico y prevención sobre la red.