Archivo - Ola de calor, hidratación, hidratarse, beber agua - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / FERENC CEGLEDI

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica y la Ribera del Ebro riojana en aviso amarillo este miércoles por altas temperaturas, que podría alcanzar los 34 y 38 grados, respectivamente, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo en la Ribera del Ebro se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas, en la que se podría llegar a los 39 grados. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

Por su parte, en la Ibérica riojana los termómetros se podían situar en los 34 grados, entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad igualmente se encuentra entre el 40 y el 70 por ciento.