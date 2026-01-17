La Ibérica riojana en aviso amarillo este domingo por nevadas que pueden acumular 5 centímetros de nieve

Archivo - Nieve en La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entra, este domingo, en aviso amarillo por nevadas que pueden acumular 5 centímetros de nieve, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el riesgo en la zona, se extenderá entre las 10,00 horas del domingo y las 00,00 horas del lunes, 19 de enero. Se pueden acumular cinco centímetros de nieve, si bien estos espesores se esperan por encima de 1300-1400 metros. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.