La Ibérica riojana en aviso amarillo este jueves por vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Archivo - El viento dobla el paragúas a una viadante
Archivo - El viento dobla el paragúas a una viadante - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 13:56
Seguir en

   LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Ibérica riojana entra este jueves en aviso amarillo por vientos, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un riego que se incluye en el

   'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)'.

   El aviso en la zona se extenderá entre las 08,00 horas y las 18,00 horas de este jueves. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, siendo las rachas del suroeste en general.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado