La Ibérica riojana en aviso amarillo este jueves por vientos de hasta 80 kilómetros por hora

Archivo - El viento dobla el paragúas a una viadante - María José López - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entra este jueves en aviso amarillo por vientos, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un riego que se incluye en el

'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)'.

El aviso en la zona se extenderá entre las 08,00 horas y las 18,00 horas de este jueves. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, siendo las rachas del suroeste en general.