La Ibérica riojana, en aviso amarillo por tormentas hoy domingo

Archivo - La tormenta puede ir acompañada de granizo - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana estará hoy, domingo 6 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo bajo) por tormentas, tal y como ha informado el SOS Rioja.

El aviso se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se esperan tormentas en la Ibérica riojana desde las 14:00 horas de hoy, 6 de septiembre; y hasta las 20:00 horas. Además, irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo.