La Ibérica riojana entrará este miércoles en aviso amarillo por vientos que pueden llegar hasta los 80 km/h

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este miércoles, 18 de febrero, en riesgo amarillo por vientos, según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA. Se prevén rachas máximas de hasta 80 km/h.

El aviso se activa de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)'.

En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana desde las 12,00 y hasta las 21,00 horas. El viento soplará del suroeste y oeste.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.