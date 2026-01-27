La Ibérica riojana entrará este miércoles en riesgo amarillo por nevadas

Archivo - Nieve en La Rioja (archivo)
Archivo - Nieve en La Rioja (archivo) - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 27 enero 2026 13:57
LOGROÑO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este miércoles, 28 de enero, en aviso amarillo por nevadas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la zona afectada será la Ibérica riojana donde se espera una acumulación de nieve de hasta 5 cm en 24 horas. Permanecerá activo desde las 03,00 horas hasta las 21,00 horas.

Las acumulaciones se esperan por encima de los 1.000 metros. La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.

