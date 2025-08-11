La Ibérica riojana entrará en riesgo amarillo este martes por tormentas y altas temperaturas

Archivo - Una mujer con una botella de agua - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este martes en aviso amarillo por tormentas y altas temperaturas, de acuerdo con el 'Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la AEMET y recogido por SOS RIOJA.

En concreto, el aviso por tormentas afectará a la Ibérica riojana desde las 16,00 y hasta las 22,00 horas. Podrán ir acompañadas por rachas muy fuertes de viento, sin descartar granizo.

Por su parte, el riesgo amarillo por altas temperaturas también permanecerá activo en la Ibérica en este caso desde las 13,00 y hasta las 21,00 horas. Se prevén temperaturas máximas de hasta 34 grados.

La probabilidad de ambos hechos ronda entre el 40 y el 70 por ciento.