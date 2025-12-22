La Ibérica riojana entrará esta tarde en aviso amarillo por nevadas

Archivo - Nevada en La Rioja (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rioja volverá a entrar esta tarde en aviso amarillo por nevadas, según informan desde AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

De acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)', el aviso afectará a la Ibérica Riojana desde las 18,00 horas de este lunes y permanecerá activo hasta las 07,00 horas de mañana, 23 de diciembre.

Se prevé una acumulación de nieve de 5 centímetros en 24 horas. Aunque la cota de la nieve estará más baja, los acumulados se situarán por encima de los 1.100 metros y locales.