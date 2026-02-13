La Ibérica riojana, en riesgo amarillo desde esta próxima madrugada por nieve y vientos

Archivo - Nieve en una carretera - AYUNTAMIENTO DE MORELLA - Archivo

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja activará este sábado, 14 de febrero, de madrugada y hasta bien entrada la tarde el riesgo amarillo por vientos y nevadas, según informa la AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

En concreto, la comunidad autónoma activa este aviso en la Ibérica Riojana de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología.

El aviso por nevadas afectará a la Ibérica riojana desde las 03,00 horas de este sábado y hasta las 21,00 horas. Se prevé una nieve acumulada por encima de 1.100 o 1.200 metros.

Con respecto al viento se esperan rachas de hasta 80 km/h desde las 06,00 de mañana y hasta las 18,00 horas. El viento predominante será del noroeste.

La probabilidad de ambos hechos ronda entre el 40 y el 70 por ciento.