El IER abre la convocatoria de su nueva beca para el estudio de la cultura popular de La Rioja

LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) abre la convocatoria de su nueva beca para el estudio de la cultura popular de La Rioja, cuya resolución se publica hoy, 7 de septiembre, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

La ayuda cuenta con una dotación de 13.267,20 euros y se concede en régimen de concurrencia competitiva con el objetivo de apoyar la formación y especialización de nuevos profesionales interesados en el estudio de la cultura riojana.

Esta nueva línea de apoyo se incorpora a las actuaciones impulsadas por el IER en el año en que la institución celebra su 80 aniversario, dentro del refuerzo de sus líneas de investigación y formación. Las bases reguladoras de estas becas fueron aprobadas el pasado mes de mayo mediante la Orden CTD/28/2026, de 14 de mayo, que plantea la formación práctica como complemento a la titulación académica y como una vía para mejorar la cualificación profesional de las personas beneficiarias.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA BECA

Podrán optar a la beca las personas solicitantes que tengan nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y estén en posesión de un título de Licenciatura o Grado de las ramas de ciencias humanas y sociales, obtenido en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

En el caso de titulaciones extranjeras, deberán estar homologadas o reconocidas cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes. Además, las personas candidatas no podrán haber disfrutado ni estar disfrutando de otra beca para una finalidad similar convocada por organismos o entidades públicas o privadas, deberán encontrarse en situación de desempleo en el momento de inicio de la beca, no haber sido separadas mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública y no estar incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

La beca tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de prórrogas de otros 12 meses hasta alcanzar un máximo de 36 meses. La formación práctica se desarrollará en la sede del Instituto de Estudios Riojanos, en Logroño, y permitirá a la persona beneficiaria adquirir conocimientos sobre las distintas áreas de trabajo del Instituto, tanto desde una perspectiva teórica como práctica.

FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA Y ENTREVISTA

La adjudicación se realizará mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Los criterios de valoración serán la formación académica oficial, que podrá aportar hasta 40 puntos; la participación en programas, publicaciones, voluntariado u otros proyectos relacionados con la cultura popular de La Rioja, con un máximo de 30 puntos; y una entrevista personal, que podrá aportar hasta otros 30 puntos.

La beca será incompatible con el disfrute de cualquier otra beca remunerada y con el desempeño de cualquier actividad laboral o profesional remunerada. El plazo de presentación de solicitudes comenzará mañana, 8 de septiembre, y permanecerá abierto durante un mes.

El texto íntegro de la convocatoria, incluido el modelo de instancia y la documentación que debe acompañar a la solicitud, estará disponible en la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja. Las bases reguladoras pueden consultarse en la Orden CTD/28/2026, de 14 de mayo, y toda la información sobre el Instituto de Estudios Riojanos está disponible en su página web: https://www.larioja.org/i-estudios-riojanos/es