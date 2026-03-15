El IER convoca sus Premios de Investigación y abre la línea de Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana

Archivo - Una científica desarrolla su trabajo - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado una nueva convocatoria de los Premios de Investigación del Instituto de Estudios Riojanos. Estos reconocimientos surgen en 2018 con los objetivos fundamentales de fomentar y apoyar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en La Rioja, así como la formación, cualificación y desarrollo de los investigadores de la región dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y de Investigación.

Esta nueva convocatoria, de carácter anual y en régimen de concurrencia competitiva, propone dos premios: uno para investigadores hasta 35 años de edad (inclusive) y otro para investigadores a partir de 36 años. La dotación de cada uno de los premios es de 10.000 euros.

A ellos, pueden optar investigadores, personas físicas individuales, o de forma colectiva, que realicen su labor investigadora en La Rioja, presenten un trabajo de investigación relacionado con la región y hayan nacido en la comunidad riojana o tengan residencia administrativa en cualquiera de los municipios de La Rioja. El plazo acaba el 31 de mayo.

En cuanto a los trabajos de investigación que se pueden presentar a estos premios deberán ser originales, podrán versar sobre cualquier área del conocimiento (ciencias naturales, sociales, económicas, jurídicas, filología, patrimonio histórico, cultura popular, etc.) y la investigación podrá ser realizada desde cualquier perspectiva.

El texto íntegro de la Resolución de convocatoria, incluido el anexo que contiene la instancia, está disponible en la página web del Instituto de Estudios Riojanos www.larioja.org/ier.

AYUDAS PARA ESTUDIOS CIENTÍFICOS DE TEMÁTICA RIOJANA

El BOR también ha publicado una nueva convocatoria de Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana (2026-2027) abierta por el Instituto de Estudios Riojanos en régimen de concurrencia competitiva y que contempla una dotación global de 100.000 euros. En este caso, los investigadores o equipos de investigación podrán optar a las subvenciones en gastos corrientes derivados de la realización de estudios científicos de temática riojana.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 13 de abril y la cuantía máxima individual de cada ayuda es de 3.000 euros que se recibirán con un pago anticipado del 50 por ciento y el restante tras la justificación del gasto. El texto íntegro de la Resolución de convocatoria, incluido el anexo que contiene la instancia, está disponible en la página web del Instituto de Estudios Riojanos www.larioja.org/ier.