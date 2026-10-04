El IER dedica tres tardes a los libros y partituras que reunieron Amós Salvador y sus hijos

El IER dedica tres tardes a los libros, revistas y partituras que reunieron Amós Salvador Rodrigáñez, Amós Salvador Carreras y Miguel Salvador Carreras - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) organiza los días 6, 7 y 8 de octubre el ciclo 'Las bibliotecas de Amós Salvador y sus hijos: una saga lectora', dedicado a las colecciones de una misma familia logroñesa: la del ingeniero y ministro Amós Salvador Rodrigáñez (1845-1922) y las de sus hijos Amós Salvador Carreras (1879- 1963), arquitecto y también ministro, y Miguel Salvador Carreras, abogado, crítico musical y una de las figuras centrales de la vida musical madrileña del primer tercio del siglo XX.

Las sesiones tendrán lugar en la Sala de las Glosas del IER, de 18,30 a 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Las tres bibliotecas han seguido caminos distintos. La de Amós Salvador Rodrigáñez se conserva en la Biblioteca de La Rioja y reúne obras de política, derecho, ingeniería y matemáticas junto a volúmenes de artes plásticas, fotografía e historia del arte.

La de Amós Salvador Carreras, inventariada por el IER, marcada por su interés por la arquitectura moderna y por los años de exilio en Venezuela y Estados Unidos, se reparte hoy entre Madrid y Nueva York, donde permanece un notable conjunto de literatura y, en especial, de poesía.

La biblioteca musical de Miguel Salvador Carreras llegó al IER en 2017 por donación de sus descendientes y constituye el Legado Salvador Carreras: cerca de tres mil registros, de los que más de 2.500 son partituras, además de libros, libretos, programas de mano y documentos, todo ello catalogado y accesible a través de la Red de Bibliotecas de La Rioja. Leídas en conjunto, estas colecciones permiten reconstruir el perfil intelectual de la familia y, más allá de ella, entender cómo las élites de la época leían, coleccionaban y construían su prestigio a través de los libros.