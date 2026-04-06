El IER organiza la tercera edición del Encuentro sobre políticas públicas de igualdad, centrado en el ámbito de la salud

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), en colaboración con la Universidad de La Rioja, ha organizado la tercera edición del 'Encuentro sobre políticas públicas de igualdad' que, en esta ocasión, se centrará en las políticas de igualdad en el ámbito de la salud. La jornada tendrá lugar el próximo jueves, 9 de abril, en Logroño, en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Salud (C/ Duquesa de la Victoria, 88).

Este encuentro da continuidad a las ediciones anteriores, en las que se abordó el enfoque de género en distintas políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo, y pretende seguir profundizando en la incorporación de la perspectiva de género en la acción pública.

Tras la inauguración institucional, la jornada comenzará con una ponencia marco sobre la importancia del enfoque de género en las políticas públicas a cargo de Eva Tobías Olarte, doctora en Estudios de Género y profesora de la Universidad de La Rioja. A continuación, Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, abordará los sesgos de género en la atención sanitaria, así como las innovaciones en este campo.

La tercera intervención correrá a cargo de Federico Castillo Álvarez, neurólogo del Hospital San Pedro de La Rioja, quien pondrá el acento en la relevancia de las políticas de movilidad sostenible como factor de mejora de la salud. Como cierre de la sesión, Isabel Muntané, periodista y codirectora del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Blanca Coll-Vinent, médica de Urgencias y coordinadora del Grupo de Trabajo de Género y Salud del Hospital Clínic de Barcelona, expondrán los resultados de un proyecto sobre sesgos de género en salud desarrollado en colaboración entre distintos hospitales y personal médico.

Esta experiencia ha sido recogida en la publicación 'Eres una exagerada. Sesgos de género y sexo en salud' (2025). La jornada está dirigida al personal sanitario, personal técnico de las administraciones públicas, a la comunidad universitaria -especialmente al profesorado y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud- y, en general, a todas las personas y organizaciones interesadas en la materia. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este encuentro nace con el objetivo de generar conocimiento y avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad de género y contribuyan a la prevención de la violencia contra las mujeres.