El IER presenta el número 43 de la revista Zubía, dedicado al estudio de los sírfidos en la Reserva de la Biosfera

L director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, junto a la directora de la revista Zubía, Carmen Amaia Ramírez, y las directoras del Área de Ciencias Naturales del IER, Patricia Pérez y María López, presentan el número 43 de Zubía - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) ha presentado el número 43 de Zubía, revista de ciencias naturales, una publicación dedicada al estudio de los sírfidos (Diptera: Syrphidae), también conocidos como moscas de las flores, en la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

En el acto han participado el director general de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja, Ignacio Sáenz de Urturi; la directora del Área de Ciencias Naturales del IER, María López; la directora de la revista Zubía, Carmen Amaia Ramírez; y el coordinador del volumen, David Mazuelas Benito.

Durante la presentación, Ignacio Sáenz de Urturi ha subrayado que este trabajo "está totalmente alineado con lo que esperamos en la gestión de la Reserva de la Biosfera" y ha destacado que se trata de un estudio "necesario en un contexto de declive de la biodiversidad, que afecta también a los insectos y, de manera muy especial, a los polinizadores".

En este sentido, ha señalado que los polinizadores son fundamentales "como indicadores de los agrosistemas y como garantes de la producción agrícola y de la seguridad alimentaria", y ha explicado que el inventario permitirá, en línea con el Plan Nacional de Conservación de los Polinizadores, "establecer nuevas líneas de trabajo orientadas a la conservación de los hábitats y al fomento de la investigación".

El estudio, coordinado por David Mazuelas Benito, inventaría las especies de sírfidos presentes en este espacio protegido, analiza su distribución y describe su fenología, con el objetivo de generar una línea base de conocimiento científico hasta ahora inexistente en La Rioja para este grupo de insectos.

Mazuelas ha explicado que el monográfico "no es una guía, sino un artículo científico de investigación", y ha puesto el acento en la relevancia ecológica de los sírfidos, que "son el segundo grupo de insectos polinizadores en importancia, por detrás de las abejas silvestres". Además, ha destacado su doble función ecosistémica, ya que "no solo polinizan en su fase adulta, sino que en su fase larvaria muchas especies actúan como agentes de control biológico de plagas".

El estudio ha identificado 67 especies, de las cuales 63 son nuevas citas para La Rioja, un dato que, según el investigador, evidencia "la ausencia previa de investigación sobre este grupo en la comunidad autónoma".

La investigación ha analizado un total de 870 ejemplares, con fichas individualizadas que recogen información sobre su distribución, biología y relación con los hábitats presentes en la zona de estudio. Los resultados muestran una mayor riqueza de especies en el mes de mayo y señalan áreas de especial interés por su diversidad faunística, como el entorno de Zarzosa.

Algunas de las especies detectadas están incluidas en categorías de amenaza de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que refuerza el valor del estudio como herramienta para la gestión y conservación del territorio.

La Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, declarada por la UNESCO en 2003, ocupa más de 122.000 hectáreas y alberga 21 tipos de Hábitats Naturales de Interés Comunitario, tres de ellos prioritarios. Esta diversidad de ecosistemas explica en parte la elevada riqueza de especies identificada.

Desde el IER, María López ha señalado que Zubía "es un ejemplo de rigor científico, arraigo en el territorio riojano y vocación divulgadora", y ha expresado su deseo de que este número "despierte interés y nuevas preguntas científicas, que es lo que nos permite seguir siendo un motor para la ciencia".

En la misma línea, Carmen Amaia Ramírez ha recordado que la revista se publica desde 1983 en el marco del Instituto de Estudios Riojanos y que constituye "un espacio abierto a todo el conocimiento científico riojano en ciencias naturales, experimentales y matemáticas".

Asimismo, ha destacado que Zubía es de acceso gratuito a texto completo a través de Dialnet y ha animado a autores y revisores a participar en futuras ediciones. La revista se puede adquirir en la librería del IER (calle Portales, 2. Logroño) y también está disponible en formato digital en www.larioja.org/ier.

Todos los artículos de Zubía pueden consultarse de forma libre y gratuita a través de Dialnet. Además, el IER trabaja en la creación, a lo largo de 2026, de una plataforma para la gestión y publicación de la revista en Open Journal System (OJS), reforzando su apuesta por el acceso abierto al conocimiento científico.