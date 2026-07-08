El IER presenta el número 59 de la revista 'Belezos', orientada a divulgar la cultura popular y tradiciones riojanas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Chapiteles ha acogido la presentación del nº 59 de Belezos, revista dedicada a la cultura popular y las tradiciones de La Rioja. Participaron en el acto los autores de este número, además de su director, Urbano Espinosa, y el gerente del IER, Óscar Robres.

Este nuevo número dedica una atención especial al 80 aniversario del Instituto de Estudios Riojanos. Tanto la portada como la contraportada, ilustradas por el caricaturista riojano Tris, son fruto de distintas iniciativas de divulgación desarrolladas con motivo de esta efeméride.

En 1946, la entonces Diputación Provincial de Logroño creó oficialmente el Instituto de Estudios Riojanos a propuesta de un grupo de once destacados intelectuales. Uno de sus primeros proyectos fue la publicación de la revista Berceo, cuya presentación incluía una declaración de intenciones que el tiempo ha confirmado: "esperamos que, como esforzado andarín, llegará muy lejos".

Ocho décadas después, el Instituto mantiene una actividad dinámica y una sólida proyección de futuro al servicio de la sociedad riojana.

Belezos ha querido recordar este aniversario mediante un artículo de portada que pone el acento en el presente y en los retos venideros, sin olvidar la fecunda trayectoria desarrollada durante estos 80 años.

Además, este número incorpora una novedad significativa con la sección 'La Rioja vista por', en la que se publica una selección de fotografías realizadas por alumnas y alumnos del Bachillerato de Artes Plásticas del IES Batalla de Clavijo de Logroño. El centro cuenta con una consolidada trayectoria formativa en Fotografía y Cultura Audiovisual, y la revista da cabida así al talento creativo de los más jóvenes.

Esta aportación forma parte de un proyecto de Innovación Educativa que culminó con una exposición de los trabajos en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ).

AUTO DE FE DE LOGROÑO DE 1610

Por otra parte, Belezos 59 publica la segunda y última parte del estudio sobre el célebre auto de fe de Logroño de 1610. Destaca también la entrevista a los autores del cómic sobre Sagasta editado por el IER en 2025, así como el esfuerzo de los vecinos de Treguajantes por recuperar la ermita de Nuestra Señora de Serrias.

En el ámbito de los riojanismos léxicos, el número incorpora dos aportaciones de interés: una nueva entrega de la sección habitual 'El belez de nuestra lengua' y un estudio sobre el Diccionario etimológico de voces provinciales de Rioja, escrito en el siglo XVIII por Manuel de Echavarría. Natural de Briones, puede considerarse un precursor de la investigación en dialectología y lexicología riojanas.

El encuentro generacional de danzadores de Estollo celebrado en 2025, las semblanzas biográficas de los ilustres riojanos Luis Díez del Corral y Eduardo Barriobero, la noticia sobre el primer frontón municipal de Logroño en 1745 y un ejemplo relevante de cocina riojana no profesional completan el índice de Belezos nº 59.

La revista ya está a la venta en la librería del IER (calle Portales, 2), en la librería online del Instituto (www.larioja.org/ier) y en los principales quioscos y librerías al precio de 4 euros. La suscripción anual, que incluye el envío a domicilio de todos los ejemplares editados durante el año, tiene un coste de 10 euros.

Asimismo, los números anteriores de Belezos pueden consultarse a través de Dialnet. Gracias a este portal bibliográfico de la Universidad de La Rioja, la revista amplía notablemente su alcance social y registra una elevada demanda mensual de descargas. A ello se suma la difusión realizada a través de las principales redes sociales.