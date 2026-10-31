El IES Batalla de Clavijo logra el segundo puesto nacional en el 'Gran Concurso del Hormigón' - IES BATALLA DE CLAVIJO

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos y alumnas del IES Batalla de Clavijo han conseguido el segundo puesto nacional en el 'Gran Concurso del Hormigón', una iniciativa educativa que reta a estudiantes de Bachillerato científico-tecnológico a elaborar la fórmula de hormigón más resistente.

El centro riojano ha alcanzado una resistencia a compresión de 32,75 megapascales (MPa), el segundo mejor resultado de entre los 31 colegios de España que concurrieron.

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de La Rioja (COAATR) ha impulsado este concurso, denominado 'Reto del Hormigón', con el objetivo de despertar el interés de los estudiantes por la arquitectura técnica y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece un sector con una creciente demanda de especialistas.

En la fase regional de esta primera edición del concurso en La Rioja participaron 17 centros educativos de la comunidad, cuyos estudiantes tuvieron que diseñar y elaborar sus propias muestras de hormigón, combinando cemento, arena, grava y agua en las proporciones que consideraban más adecuadas para conseguir la máxima resistencia.

DE LA FASE REGIONAL AL SEGUNDO PUESTO NACIONAL.

La fase regional del concurso se desarrolló durante el mes de abril y culminó el día 21 con la rotura de las probetas cilíndricas elaboradas por los estudiantes. Las muestras fueron sometidas a pruebas de compresión para determinar su resistencia y comprobar qué equipos habían conseguido la fórmula más eficaz.

Tras la fase regional, de la que el IES Batalla de Clavijo salió vencedor, se celebró la fase nacional con la participación de todos los colegios ganadores territoriales.

En ella, el instituto riojano ha logrado situarse en el segundo puesto de la clasificación nacional, con una resistencia de 32,75 MPa, por detrás del IES Fray Pedro de Urbina, de Miranda de Ebro, que ha obtenido el primer puesto con 34,25 MPa. El tercer puesto ha correspondido al IES Julián Zarco, de Cuenca, con 31,42 MPa.

ACERCAR LA ARQUITECTURA TÉCNICA A LAS NUEVAS GENERACIONES.

Más allá de la competición, el 'Gran Concurso del Hormigón' pretende despertar vocaciones técnicas entre los y las jóvenes y darles a conocer una profesión que ofrece numerosas salidas laborales en ámbitos como la dirección de obras, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética, la sostenibilidad o la gestión de proyectos de construcción.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto de escasez de profesionales cualificados y falta de relevo generacional en el sector. Según los datos difundidos por el Colegio de Aparejadores de La Rioja, actualmente solo se consigue cubrir una de cada cuatro ofertas de empleo vinculadas a la arquitectura técnica.

En La Rioja, esta situación se ve agravada por la ausencia de estudios universitarios de este grado en la comunidad autónoma.