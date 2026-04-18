IES Cosme García celebra la Semana Literaria en torno al Día del Libro - IES COSME GARCÍA

LOGROÑO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Del 20 al 27 de abril el IES Cosme García celebra la Semana Literaria en torno al Día del Libro con diversas actividades para todos los niveles educativos, bajo el lema 'Historias que te hacen crecer', trayendo al centro a autores de la palestra nacional y compartiendo la programación con el entorno de la comunidad educativa: familias, centros de primaria y Centro de Personas Mayores Zona Sur de Logroño.

La Semana Literaria del IES Cosme García, en torno al Día del Libro, ofrece un espacio de encuentro, creatividad y descubrimiento que invita a toda la comunidad educativa a explorar el poder transformador de la lectura y la escritura.

Se celebra del 20 al 27 de abril y contará con talleres, encuentros con autores, lecturas compartidas, juegos y muchas más actividades sobre el mundo de los libros con el lema 'Historias que te hacen crecer'. La escritora Elena Medel de reconocido prestigio nacional (finalista del The Eccles Institute & Hay Festival Global Writer's Award 2025) o Diego Gutiérrez Pérez (Premio Nacional de Investigación de la Sociedad Científica Informática de España 2025) visitarán el centro, junto a otros escritores como Carlos Álvarez o Luis A. Iglesias Huelga.

También lo harán actores de la compañía Tres tristes tigres, el artista urbano y creador de letras para rap Omar Ben, narradores orales como Cus o la Biblioteca Humana (Logroño Intercultural), completan la programación con otras actividades como el Mercadillo Literario o diferentes lecturas en español y en los idiomas que se hablan en el centro. Es una aventura literaria compartida y que tiende lazos entre diferentes personas.

Para ello, se habrá actividades para centros de primaria que visitarán el IES Cosme García y se representará una obra teatral en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores Zona Sur de Logroño. Desde el IES Cosme García se valora que leer y contar no es sólo un acto individual sino también un gesto de comunidad: todas las personas forman parte de un mismo relato.