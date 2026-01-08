El IES Escultor Daniel, único centro de Secundaria de España que recibe el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora '25 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El IES Escultor Daniel ha recibido en Bruselas el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora 2025, convirtiéndose en el único centro español de Secundaria en recibir este prestigioso galardón, de manos de la Comisión Europea.

Un reconocimiento que sitúa al instituto logroñés a la vanguardia de la innovación educativa y que no solo valora la metodología docente, sino el compromiso real de alumnos, familias y profesorado con los valores de sostenibilidad, inclusión y ciudadanía europea que promueve el programa Erasmus+.

El jurado internacional de este galardón ha premiado la excelencia del IES Escultor Daniel, destacando dos proyectos fundamentales: 'HERO (Help Everyone Reach Out!)', una iniciativa de impacto social que vincula al alumnado con el voluntariado en bancos de alimentos y centros de día, fomentando la alfabetización mediática y la participación democrática con alumnado de tercero de la ESO.

El segundo proyecto del instituto riojano que ha destacado el jurado del Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora 2025 ha sido 'WALK on the wild side', en el que participó alumnado de cuarto de la ESO y que supone una iniciativa transnacional que utiliza rutas históricas como el Camino de Santiago y la Vía Francígena para promover el respeto al patrimonio y el turismo sostenible.

De los 1.900 proyectos ejecutados dentro del programa Erasmus+ en Educación Secundaria y Bachillerato de todo el país, el IES Escultor Daniel ha sido el único centro seleccionado para representar a España en esta edición del Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora 2025. La encargada de recibir este premio fue la coordinadora del programa Erasmus+ del instituto logroñés, Eva Díez, quien se desplazó a Bruselas el pasado mes de diciembre para recoger el galardón.

La Comisión Europea convoca, desde el año 2021, el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora, con el que reconoce anualmente las mejores prácticas docentes desarrolladas en el marco del programa Erasmus+.