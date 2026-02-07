El IES Marco Fabio Quintiliano, de Calahorra, gana el VII Torneo de Debate Preuniversitario de UR y Parlamento riojano - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de estudiantes del IES Marco Fabio Quintiliano se ha impuesto este viernes, 6 de febrero, en la final del VII Torneo de Debate Preuniversitario, organizada por la Universidad de La Rioja y el Parlamento de La Rioja, y disputada en el hemiciclo regional, con la colaboración de la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja.

El equipo del Colegio Maristas, de Logroño, ha obtenido el segundo puesto; el IES Celso Díaz, el tercero, y el IES Valle del Cidacos, el cuarto. El premio al mejor discurso ha correspondido a la estudiante Ana Garrido de la Riva, del IES Celso Díaz de Arnedo.

A la fase final, que comenzó con la disputa de los cruces de semifinal desde las 16 horas, asistieron el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago; el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández Torroba; y las vicerrectoras de Estudiantes y Empleabilidad, Marian Martínez Calvo, y de Coordinación Académica y Calidad, Montserrat Mendoza Villena.

La Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja colabora con esta iniciativa desde su puesta en marcha.

El equipo del IES Marco Fabio Quintiliano estaba compuesto por Sara Calvo Castiblanco, Yeray Calderón Orto, Silvia Lamata Bravo, Ainara Sastre Lorente y Daniel Sancho Fernández.

Durante los debates, la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, se ha dirigido a los participantes, destacando la importancia de "la formación del pensamiento crítico, una de las cualidades más importantes dado el contexto actual.

En una sociedad inundada de información, en ocasiones interesada, es fundamental que seamos capaces de discernir y estar en disposición de tomar decisiones con total autonomía. La palabra alcanza el poder de transformar".

En esta edición se ha batido el récord de centros participantes en el torneo, con un total de 18 equipos de seis localidades riojanas: Colegio Sagrado Corazón Jesuitas, Colegio Santa Teresa (Calahorra), IES Batalla de Clavijo, IES Celso Díaz (Arnedo), IES Comercio, IES Duques de Nájera, IES Escultor Daniel, IES Francisco Tomás y Valiente (Fuenmayor), IES Hermanos D'Elhuyar, IES Inventor Cosme García, IES La Laboral (Lardero), IES Marco Fabio Quintiliano (Calahorra), IES Rey Don García (Nájera), IES Sagasta, IES Tomás Mingot, IES Valle del Cidacos (Calahorra), IES Esteban Manuel Villegas (Nájera) y Colegio Maristas San José.

Antes de llegar a la fase final de este viernes se han realizado dos fases previas en el campus de la Universidad de La Rioja en las que se decidieron los cuatro equipos que se clasificaron para la fase final de este viernes, 6 de febrero, disputada en el Parlamento de La Rioja.

En esta edición el tema a debate ha sido '¿Debería adelantarse el derecho a voto a los 16 años en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas?' y, como en cada edición, los equipos participantes debían preparar argumentaciones tanto a favor como en contra para enfrentarse al resto de competidores.

Todos los centros participantes disfrutarán, como premio colectivo, de un viaje a Madrid a la sede del Congreso de los Diputados o del Senado al final de este curso académico con el fin de culminar la experiencia de convivencia alrededor del debate que persigue este torneo.

El VII Torneo de Debate Preuniversitario, coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UR, ofrece la oportunidad de que los estudiantes desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo o de analizar información, entre otras competencias que, más allá de su indudable interés para su formación personal, son también necesarias al afrontar los estudios universitarios.

El jurado de esta edición, formado por personas expertas en la materia, ha estado presidido por José Antonio Caballero, catedrático de la Universidad de La Rioja, y ha contado con la participación de Mª Teresa Antoñanzas, vicepresidenta primera del Parlamento de La Rioja, Carlos Carrillo, profesor de la Universidad de La Rioja, M. Ángeles Díez, profesora de la Universidad de La Rioja, Amaya Rosa, jefa de servicio de la Asesoría Jurídica de la Universidad de La Rioja, Alberto Aparicio, director de Radio Rioja-Cadena Ser y Estrella Domínguez, directora de Marketing del Diario La Rioja.

EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA FASE FINAL.

El equipo del IES Celso Díaz de Arnedo estaba compuesto por Inés Bennas Rifki, Ana Garrido De la Riva, Amira Jemili y Claudia Palacios Moreno.

El del IES Valle del Cidacos, de Calahorra, lo han formado Afaf Brimou Saidi, Adriana Medrano Solera, María Alguacil Rojas, Edén Pérez Orte y Vega Cordón Ezquerro.

El de Maristas San José lo integraban Alba Vega Lozano, Andrea Melón Salazar, Elena González Viguera, Isabel Zubía Rodríguez y Laia Puelles Fernández.