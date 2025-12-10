El IES Rey Don García refuerza la educación en memoria democrática con una visita al Memorial del Terrorismo en Vitoria - IES REY DON GARCÍA

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Bachillerato del IES Rey Don García ha realizado una enriquecedora visita al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ubicado en Vitoria-Gasteiz. Esta actividad, organizada por el Departamento de Geografía e Historia, forma parte del compromiso del centro con la educación en memoria democrática y la promoción de valores de convivencia, respeto y ciudadanía.

La visita ha servido como complemento al trabajo previo desarrollado en el aula, donde los estudiantes habían estudiado en profundidad la historia del terrorismo en España, las distintas organizaciones que han actuado en el país y las consecuencias sociales y humanas de su violencia. Este análisis previo permitió que el alumnado acudiera al Memorial con una base sólida y una mirada crítica, facilitando una comprensión más profunda del contexto histórico y de la importancia de preservar la memoria de las víctimas.

Durante el recorrido, los estudiantes profundizaron en las distintas manifestaciones del terrorismo que han marcado la historia reciente de España. El Memorial les permitió conocer de manera clara y didáctica la violencia ejercida por organizaciones como ETA, los GRAPO o el terrorismo yihadista, así como el impacto social, político y humano que cada una de ellas ha generado a lo largo de las últimas décadas.

Uno de los momentos más sobrecogedores fue la visita a la réplica exacta del zulo en el que José Antonio Ortega Lara permaneció secuestrado durante 532 días. La fidelidad con la que se reproducen las condiciones del cautiverio -el espacio reducido, la sensación de aislamiento y la precariedad del entorno- causó un profundo impacto emocional en el alumnado, que tomó conciencia de manera más tangible del sufrimiento infligido a las víctimas.

Además, los estudiantes pudieron conocer otras historias de víctimas cuya memoria ocupa un lugar central en la conciencia social española, como Miguel Ángel Blanco, cuya muerte supuso un punto de unión y movilización ciudadana sin precedentes, o Irene Villa, referente de resiliencia y superación tras sobrevivir a un atentado siendo niña.

La actividad ha contado con el apoyo y la colaboración de la Asociación Víctimas del Terrorismo de La Rioja, representada por su presidente, Jerónimo López Martínez, y por Koldo San Martín, cuya presencia aportó una visión cercana y humana que enriqueció notablemente la jornada.

El IES Rey Don García desea expresar también su agradecimiento a todo el equipo del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y de manera especial a su director, Florencio Domínguez Iribarren, por la acogida, las explicaciones ofrecidas y el excelente trabajo divulgativo que realizan en favor de la memoria, la dignidad y la justicia.

Desde el centro educativo se destaca la importancia de este tipo de experiencias para la formación cívica del alumnado, así como para la construcción de una sociedad más consciente, justa y democrática.