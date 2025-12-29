Iglesias defiende que reconocimientos de créditos "enmiendan errores" frente a críticas oposición por "nefasta gestión"

Pleno del Ayuntamiento de Logroño del 29 de diciembre de 2025 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Administración Pública del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, ha defendido este lunes que los reconocimientos extrajudiciales de créditos de facturas sirven para "enmendar errores", al tiempo que, frente a las críticas de la oposición sobre todo por "nefasta gestión", ha negado cualquier tipo de irregularidad en estas tramitaciones.

Así lo ha asegurado el edil durante su intervención en el último pleno del Consistorio de este año, en el que, entre otros asuntos, se ha dado luz verde a cuatro reconocimientos de créditos de facturas pendientes, que sumaban un importe total de unos 45.000 euros.

Estos cuatro reconocimientos corresponden con tres facturas -de septiembre, octubre y noviembre de 2024, que por cambios en el personal de la unidad no se tramitaron a tiempo- a la firma Stampy Mail, por 19.200 euros, aprobada con el no de PR+ y Vox, la abstención de Podemos y PSOE y el voto afirmativo de PP.

Otra, de noviembre de este año, por el mismo motivo anterior, a lo que se han sumado además algunos cambios legales, por 16.500 euros, de Aranzado La Ley S.A.U., que ha salido adelante con los votos en contra de PR+, Podemos y Vox, la abstención de PSOE y el 'sí' de PP.

Y, con el voto afirmativo de PR+ y PP, y las abstenciones de los otros tres grupos, ha sido aprobado también un reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de facturas, por unos 3.500 euros, a la firma Sonovisión por la prestación de servicios de sonorización e iluminación del Auditorio Municipal.

Si bien en general todos estos expedientes han sido criticados por la oposición, por su reiteración -como "el día de la marmota" los ha llegado a calificar el portavoz socialista Luis Alonso- y lo que, en sus palabras, conlleva de "nefasta gestión", el grueso de las críticas se lo ha llevado el expediente, por unos 6.000 euros, para reconocimiento extrajudicial de crédito a la empresa Ignacio Faulín S.L.

Un expediente que, como ha explicado la concejal, Laura Arribas, fue una contratación "firmada de forma manuscrita" y que se corresponde con un espectáculo sobre menores y redes sociales, que se llevó a cabo ante unos 650 escolares en dos sesiones el pasado día 15 de octubre. Una contratación que debería haberse hecho de forma electrónica, como se ha rectificado.

Sin embargo, esta firma manual por el alcalde de Logroño ha sido duramente criticado en primer lugar por el portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas, quien ha afirmado que esta firma "es, desde mi punto de vista, irregular", ante lo que ha exigido tanto "el expediente original, porque solo hemos visto una fotocopia", como explicaciones a Conrado Escobar.

Explicaciones que también ha demandado la portavoz de Podemos, Amaia Castro, al igual que lo ha hecho la portavoz de Vox, María Jiménez, para quien esta forma de gestionar "ya no es un problema técnico ni puntual, es un problema política del PP que está haciendo de estos reconocimientos extrajudidiciales su forma habitual de actuar", del que, ha asegurado, "no vamos a ser cómplices".

Por parte del PSOE ha intervenido primero su concejal Kilian Cruz, quien, además de incidir en la "nefasta gestión" en general del Gobierno local, ha recordado los "reparos" que, en cuanto a este contrato en concreto, expresó en un informe la Intervención municipal, por lo que ha pedido "reflexión".

Y acto seguido, su portavoz, Luis Alonso, ha calificado esta forma de gestionar como "un culebrón", frente a la que ha reclamado igualmente "explicaciones" al alcalde, para finalizar deseando "un feliz año pero de verdad, sin días de la marmota ni culebrones administrativos".

Contra estas críticas, Iglesias ha argumentado que este tipo de expdientes son "sanadores, es una opción de tramitar algo que se ha tramitado antes mal y poder corregir errores administrativos" y ha defendido que la firma de este contrato en concreto "ha podido ser alegal, pero ilegal jamás". Este punto se ha aprobado con el único voto afirmativo de los 'populares'.

Finalmente, en la sesión también se ha dado el visto bueno de forma definitiva a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del IBI, debido a la aceptación de una alegación al respecto. Como ha reiterado en varias ocasiones Francisco Iglesias, de este modo, tanto las ordenanzas fiscales como el presupuesto 2026 "entrarán en vigor a 1 de enero, que es lo que tiene que quedar y lo que le interesa a los ciudadanos".