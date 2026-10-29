II Congreso Internacional de Políticas con Impacto en Familia concluye con el foco en las demandas de la sociedad civil - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional de Políticas con Impacto en Familia concluyó ayer, miércoles 28 de octubre, en la Universidad de La Rioja tras tres jornadas en las que especialistas del ámbito académico, profesional e institucional analizaron las políticas públicas y sus efectos sobre el bienestar de las familias.

La última jornada centró la atención en los retos sociales que afrontan las familias, las demandas trasladadas por entidades de la sociedad civil y la necesidad de analizar de forma transversal el impacto de las decisiones públicas. También incluyó una sesión de presentación de avances de investigación y la conferencia marco de clausura de Anna Escobedo Caparrós, de la Universidad de Barcelona.

El Congreso fue organizado por la Universidad de La Rioja y contó con la colaboración de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

EL TRABAJO SOCIAL Y LAS FAMILIAS ANTE LOS RETOS SOCIALES

La tercera jornada comenzó con la intervención 'Las familias ante los retos sociales*, a cargo de Pilar Munuera Gómez, de la Universidad Complutense de Madrid. La ponente repasó la evolución histórica de la intervención familiar en el trabajo social y la importancia de comprender las dificultades de las personas dentro de sus relaciones y contextos familiares. Su exposición abordó concretamente la aportación de Mary Richmond al desarrollo del trabajo social y destacó la importancia de analizar las circunstancias de cada familia, así como de adaptar las respuestas profesionales a sus necesidades.

A continuación, el debate 'Demandas de la sociedad civil para el desempeño de las funciones familiares' contó con la participación de la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja, la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento en La Rioja y la Asociación GYLDA LGTBI+. La sesión fue dinamizada por Cecilia Serrano Martínez, de la Universidad de La Rioja.

Valvanera Nieto, trabajadora social de la Asociación GYLDA LGTBI+, defendió la necesidad de que las políticas públicas se adapten a la diversidad de las familias, en lugar de ajustarse a un único modelo familiar.

Desde el ámbito de la adopción, Elvira Miranda destacó la importancia de mantener el acompañamiento y el apoyo después de la adopción, así como de facilitar a las familias orientación accesible y recursos a los que puedan recurrir cuando surgen dificultades. Isabel López, representante de las familias de acogida, señaló la necesidad de contar con medidas políticas específicas que tengan en cuenta sus circunstancias.

Por su parte, la representante de las familias numerosas, Elena Ibáñez, reclamó que las políticas de apoyo no se limiten a determinados umbrales de número de hijos, sino que acompañen a las familias desde el nacimiento del primero hasta el último. También destacó la necesidad de considerar realidades como las familias monoparentales y aquellas que tienen miembros con discapacidad.

TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONCLUSIONES

La conferencia de clausura, titulada 'Transversalidad de las políticas públicas y su impacto en las familias' corrió a cargo de Anna Escobedo Caparrós, de la Universidad de Barcelona y consultora del informe de la OCDE sobre los modelos familiares en España. La intervención fue presentada por Esther Raya Díez, de la Universidad de La Rioja.

Escobedo destacó la importancia de avanzar hacia un marco normativo que garantice los mismos derechos a niños y niñas con independencia de la situación de pareja de sus progenitores. Entre las medidas prioritarias señaló las prestaciones universales por crianza, la remuneración de los permisos parentales y el refuerzo de los apoyos a la primera infancia.

La ponente defendió que las familias deben contar con mejores condiciones para cuidar durante los primeros meses de vida de sus hijos, así como con una transición progresiva hacia los recursos de atención infantil. La intervención puso de relieve la necesidad de proteger la primera infancia y coordinar las medidas estatales, autonómicas y locales. La protección familiar, planteó, debe abordarse de forma transversal y conectarse con ámbitos como el empleo, la igualdad, la vivienda y la protección social.

TRES JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y DEBATE

El Congreso comenzó el lunes 26 de octubre con conferencias de Elisa María Rodrigues de Araújo, de la Universidad de Navarra, sobre protección internacional de la familia, y Francesco Belletti, del Centro Internazionale Studi Famiglia de Milán, sobre políticas familiares desde una perspectiva internacional comparada. La jornada incluyó también una mesa sobre políticas con impacto en familia, sesiones de avances de investigación y, en el ámbito de los divorcios contenciosos, una mesa redonda sobre su abordaje y la prevención del malestar familiar, además de la presentación del libro Técnicas de Trabajo Social Forense para la valoración del desequilibrio económico de los progenitores en los casos de divorcios contenciosos.

El martes 27, el programa se centró en la transformación digital, el impacto de la tecnología en las dinámicas familiares, los modelos de fiscalidad de apoyo a las familias y la relación entre familia y escuela. La jornada incluyó asimismo la presentación del libro La familia en el centro. Desafíos y retos en el cumplimiento de las funciones familiares, primer resultado editorial del proyecto ImpactoFamilia, coordinado por Esther Raya Díez, Ana María Vega Gutiérrez y Domingo Carbonero Muñoz, de la Universidad de La Rioja.

IMPACTOFAMILIA: INVESTIGACIÓN AL SERVICIO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El Congreso se enmarcó en ImpactoFamilia, un proyecto de investigación y transferencia de conocimiento promovido conjuntamente por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales; la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR); y la Universidad de La Rioja.

Esta iniciativa tiene como finalidad incorporar la perspectiva de las familias al diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas de carácter autonómico, así como generar conocimientos, recursos y contenidos que ayuden a orientar las actuaciones públicas relacionadas con las familias riojanas.

La variedad de temas abordados durante el Congreso puso de manifiesto la amplitud de las políticas públicas que inciden en la vida familiar. Junto a cuestiones como la conciliación, la protección social, la fiscalidad, la educación y la transformación digital, también se trataron ámbitos como las políticas energéticas, la sostenibilidad de los hogares o el envejecimiento activo.

Al mismo tiempo, los avances de investigación presentados a lo largo de las tres jornadas reflejaron la necesidad de estudiar la realidad familiar desde una perspectiva interdisciplinar, capaz de conectar conocimientos y experiencias de distintos ámbitos para comprender mejor los retos que afrontan los hogares. En este contexto también se destacó la importancia de reconocer el papel activo de las familias en las decisiones que afectan a sus vidas y en la búsqueda de respuestas a sus necesidades. Incorporar su perspectiva al diseño de las políticas públicas permite avanzar hacia medidas más ajustadas a la diversidad de situaciones familiares y favorece su participación en los procesos que condicionan su bienestar.