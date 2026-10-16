El II Ezcaray Tech for Future reivindica la innovación tecnológica como motor de oportunidades para el medio rural - EZCARAY TECH FOR FUTURE

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Ezcaray Tech for Future ha cerrado este viernes su segunda jornada en el Teatro Principal de Ezcaray con una llamada a convertir la tecnología y la innovación en oportunidades reales para el medio rural.

La investigación, la inteligencia artificial, el emprendimiento, la transformación digital y el impulso al talento femenino han centrado una programación que ha conectado a representantes de universidades, centros de investigación, empresas e instituciones.

En el acto ha participado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León Fernández, para poner en valor las iniciativas autonómicas destinadas a favorecer la actividad emprendedora y la innovación más allá de los grandes núcleos urbanos.

"Desde el Gobierno de La Rioja queremos que emprender e innovar sea posible en todo el territorio, también fuera de los grandes núcleos urbanos.

Con EmprendeRioja "acompañamos a las personas emprendedoras desde la idea hasta la consolidación de su negocio, y con Releva Emprende facilitamos el relevo de empresas viables para mantener actividad económica en nuestros municipios".

Además, impulsan TechRioja, el Parque Científico y Tecnológico de La Rioja para crear un ecosistema donde empresas, talento, universidad y emprendimiento crezcan conectados". Ha recordado que "Ezcaray Tech demuestra que la innovación debe llegar a todos los rincones de La Rioja, y este congreso nos ha invitado a mirar el futuro desde un lugar que tiene mucho que aportar. A hablar de tecnología desde nuestros municipios. Y, sobre todo, a preguntarnos cómo podemos convertir esa tecnología en oportunidades para las personas que viven, trabajan y emprenden en ellos", ha señalado.

DE LA INVESTIGACIÓN AL MERCADO

La jornada ha comenzado con la ponencia 'ALGOCONOMY', 10 años después, a cargo de Miguel Ángel Morcuende, Associate Partner de IBM Consulting, que ha dado paso a una mesa redonda dedicada al recorrido desde la investigación hasta su aplicación en la sociedad.

En este debate han participado Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja; Luis de la Fuente Valentín, subdirector de Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR; Laura Ferrando, responsable de la Oficina de Ciencia Ciudadana del CSIC; y Ander Zabalo Echaniz, ingeniero de Sistemas Inteligentes de NOVEX. La sesión ha estado moderada por Alex Mendiburu, vicedecano de la Facultad de Informática de la EHU.

La programación ha continuado con una mesa dedicada a los casos de éxito tecnológicos en el entorno local, en la que han intervenido Marta del Valle, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ezcaray; Adrián Andrés Gaida, de VANEOO; Jorge Portu Reinares, técnico operativo de la Unidad de Acompañamiento a Proyectos Empresariales de la ADER; y Luis Ruano, director financiero de NEURONUP.

La conversación ha sido moderada por Mónica Domínguez García, CEO, presidenta y socia directiva de ComeOn Brands!, ESADE Alumni y Escala Más. El objetivo de estas sesiones ha sido situar en el centro del debate la capacidad de la tecnología para trasladar el conocimiento a proyectos concretos, impulsar la actividad empresarial y generar nuevas oportunidades en los territorios.

IA, SOBERANÍA DEL DATO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La inteligencia artificial ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el programa con la ponencia IA Generativa y Soberanía del Dato. Las claves estratégicas en el nuevo orden digital, impartida por Óscar Martínez de San Vicente Matute, manager de ventas de Arsys Cloud Solutions.

La sesión ha abordado una cuestión estratégica para empresas e instituciones en un contexto de transformación digital acelerada: el papel de los datos y las tecnologías emergentes en el desarrollo de nuevas capacidades y modelos de negocio.

El congreso ha dedicado también un espacio específico a la innovación y la tecnología desde la perspectiva de las mujeres en el medio rural. En la mesa redonda Mujer, innovación y tecnología en entorno rural.