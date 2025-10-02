El II Festival RiojaCómic ofrece talleres, ferias y exposiciones de la mano de los mejores editores y especialistas

El II Festival RiojaCómic ofrece talleres, charlas y exposiciones de la mano de los mejores editores y especialistas - GOBIERNO DE LA RIOJA

Fernando Rodil nos acerca a una muestra con Tebeos desde el año 1916; "Cuando el origen de los Tebeos era solo el humor"

El IRJ organiza la segunda edición del Festival RiojaCómic con diferentes talleres para escolares, charlas en la ESDIR y en la Biblioteca de La Rioja y la exposición 'Los Tebeos de humor de mi juventud', entre otros muchos actos.

Una nueva oportunidad para disfrutar, entre otros, del origen de los Tebeos "cuando todo era humor o tiras cómicas 'cómics' como se llaman en Estados Unidos. Después evolucionaron a amores, aventuras... pero el origen fue ese: el humor".

Así lo ha expresado el coleccionista y comisario de la exposición (que se puede ver en el IRJ desde hoy), Fernando Rodil, en su visita a la muestra que cuenta con Tebeos desde 1916 y hasta los años 80. "Hay un panorama muy amplio para disfrutar", ha indicado.

Esta es sólo una parte de todo lo que se podrá ver en el II Festival RiojaCómic que se celebrará hasta el próximo 5 de octubre, aunque con un 'extra' el día 6 en la ESDIR.

FERIA DEL CÓMIC

Además, la cita incorpora por primera vez una Feria del Cómic -también en la sede del IRJ- y reunirá a destacados autores, editores y especialistas en un amplio programa de talleres, conferencias y exposiciones que se puede consultar en www.larioja.org/riojacomic

La Feria abrirá sus puertas mañana, viernes 3 de octubre, a las 17,00 horas, reuniendo a editoriales, librerías y artistas gráficos.

Este espacio permitirá al público descubrir en once stands novedades editoriales, adquirir publicaciones especializadas o de segunda mano y coleccionista, promoción sobre asociaciones manga y clubs de lectura de cómic e intercambiar impresiones con creadores y profesionales del sector.

Entre los participantes en la feria figuran las editoriales Fulgencio Pimentel, Pepitas o Aloha, la tienda la Trapería de Claus, los ilustradores Jorge Ochagavía, Pedro Espinosa y Tris, la Revista Fábula o la Biblioteca Rafael Azcona, entre otros.

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, ha inaugurado esta segunda edición del Festival RiojaCómic con una visita a los talleres escolares impartidos por el ilustrador Manuel Romero en la sede del IRJ y a la propia exposición 'Los Tebeos de humor de mi juventud', del coleccionista Fernando Rodil, instalada en el mismo espacio.

PROGRAMA MUY DIVERSO Durante estos días, el festival desplegará un programa diverso y participativo en varios enclaves de la ciudad como la Biblioteca de La Rioja, ESDIR y el propio IRJ, hasta un total de 20 actividades.

Así, este viernes continuarán los talleres escolares de Manuel Romero, dirigidos a alumnos de 6º de Primaria, con cuatro pases diarios de 45 minutos.

Además, el festival propone conferencias emblemáticas como las que ofrecerán mañana, a partir de las 10 horas, Max (Premio Nacional de Cómic 2007) y Deconstructeam (Premio Nacional de la Industria del Videojuego) en la ESDIR o la presentación de Mikoto, referente nacional del Cosplay.

Será a partir de este viernes cuando también se podrá disfrutar en el IRJ de la expo 'Momentos riojanos con Lego' de Diego y David Escalona, expertos especialistas en el mundo LEGO, o asistir, a partir de las 19,30 horas, a la presentación del cómic sobre Sagasta, creado por Pedro Espinosa y César Herce, gracias a la colaboración entre el IRJ y el IER.

A lo largo del fin de semana, habrá talleres para jóvenes y adultos, por ejemplo, con Max, AK Interactive o el dibujante riojano Pizarrín, actividades de viñetas riojanas, sesiones LEGO con Diego y David Escalona y el proyecto Erveca de videojuegos inspirado en el entorno rural.

El domingo por la tarde se cerrará el festival con una visita guiada por Fernando Rodil a la exposición, a las 19,00 horas, en el IRJ.

Será a través de esta muestra con la que el público podrá descubrir las portadas de numerosos ejemplares históricos de tebeos, desde 1916 hasta los años 80, como Charlot, La Risa, Topo Gigio, Hermano Lobo, El Jueves o El Papus.

Entre ellos, Rodil ha querido destacar en el transcurso de la inauguración el último tebeo que el público podrá ver durante el recorrido por el IRJ, el único con ADN riojano ya que está firmado por el autor calagurritano Ángel Julio Gómez de Segura.

CITA EN LA ESDIR

Como extra a la intensa programación que propone, el festival ofrecerá una última cita el lunes, 6 de octubre, en la ESDIR con la conferencia que ofrecerá Bea Lema, Premio Nacional de Cómic 2024. Toda la programación, con horarios detallados de talleres, conferencias y exposiciones, puede consultarse en la página web oficial www.larioja.org/riojacomic.

La asistencia a todas las actividades es gratuita hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación para disfrutar de una cita que cada año amplía su alcance y consolida a La Rioja como escenario de referencia para el cómic y la ilustración.