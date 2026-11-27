El director técnico de la Asociación Salud Mental de La Rioja, Ernesto Ortiz; el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz; y el subdirector general de Estrategia de Salud Mental, Carlos Piserra, presentan el foro - ASOCIACIÓN SALUD MENTAL

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El II Foro de Salud Mental y Deporte, que se celebrará el 1 de diciembre en el Espacio Lagares (de 11 a 13:30 horas), pondrá el acento en la juventud con el deporte como factor de bienestar y de inclusión.

Se trata de una iniciativa de la Asociación Salud Mental La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Federación Riojana de Fútbol y la Universidad de La Rioja.

El director técnico de la Asociación Salud Mental de La Rioja, y presidente del Club Deportivo ARFES-Rioja, Ernesto Ortiz, ha señalado cómo está "demostrado" que el deporte genera beneficios físicos y psicológicos a todas las personas que lo desarrollan.

"Mejora la autoestima, el bienestar emocional, la sensación de relax, de equilibrio", ha dicho señalando que, además, en el caso de los jóvenes también "es un espacio de socialización".

Ha sumado que, para las personas con problemas de salud mental, es "una oportunidad inmejorable para favorecer su inclusión y luchar contra el estigma".

El presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz, ha destacado cómo el deporte "es una herramienta extraordinaria para educar, transmitir valores, favorecer la inclusión y, por supuesto, cuidar nuestra salud, tanto física como mental".

"El deporte, y en nuestro caso el fútbol, tiene una enorme capacidad para llegar a las personas, para generar vínculos, creando espacios de convivencia y ayudando a que nadie se sienta solo", ha dicho.

También ha puesto sobre la mesa "la responsabilidad de hablar de salud mental con naturalidad, de romper estigmas y entender que cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo".

En este sentido, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Deporte, Carlos Piserra, ha calificado como una "oportunidad importantísima" el vínculo entre deporte y salud mental.

"Nuestra idea es que la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes no se cuida sólo desde las consultas, desde el ámbito sanitario, sino que también se cuida desde los clubes y desde los campos de entrenamiento", ha señalado.

Participará en el foro, de entrada gratuita, Lola Fernández, presidenta de la Fundación Blanca, entidad creada en 2022 en memoria de su hermana, primera mujer española en conseguir una medalla olímpica y que ofrece acompañamiento y herramientas a deportistas en salud mental.

También, Alicia Pérez, catedrática de la Universidad de La Rioja y coautora del estudio PSICE sobre bienestar psicológico y salud mental en la adolescencia riojana. Presentará la ponencia 'La práctica deportiva como factor asociado al bienestar psicológico'.

Por último, David Ochoa, entrenador y profesor en la Federación Riojana de Fútbol, con formación en inteligencia emocional y desarrollo personal. Ofrecerá la ponencia 'La práctica deportiva como factor asociado al bienestar psicológico'.